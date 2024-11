Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionismus - Wer kann Hinweise zu den Männern geben?

Kaiserslautern / Weilerbach (ots)

Die Kriminalpolizei beschäftigen zwei Fälle des Exhibitionismus. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen entblößte sich ein Unbekannter am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr am Bahnhaltepunkt Kennelgarten in Kaiserslautern vor einer 16-Jährigen. Der Mann könnte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Nach Zeugenangaben hat er sehr kurze Haare, jedoch keine Glatze, und trug einen Dreitagebart. Auffällig waren seine buschigen Augenbrauen. Bekleidet war der Sittlichkeitstäter mit einem roten Pullover, eine Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Außerdem trug er eine blau-grüne Jacke, eine hellgraue Jogginghose und helle Turnschuhe mit dunklen Applikationen. Der Mann wirkte ungepflegt.

In Weilerbach fiel am gleichen Tag gegen 10 Uhr ein Mann vor einem Imbiss in der Rummelstraße auf. Er zeigte sich auf unsittliche Weise einer 30-Jährigen und ihrem Kind. Der Unbekannte hatte kurze braune Haare und trug eine Brille. Er könnte zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. Bekleidet war der Mann unter anderem mit einer dunkelblauen Jacke.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet und fragt: Wem ist einer der Männer aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der Personen geben? Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

