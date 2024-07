Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Jena (ots)

Mit Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem Fahrrad. Ein Pkw-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen die Carl-Born-Straße und beabsichtigte am Ende der Straße auf die Karl-Liebknecht-Straße aufzufahren. Am dortigen Stoppschild hält der 64-jähriger Autofahrer kurz an, fährt aber anschließend weiter nach vorn. Von links kam in diesem Moment ein Radfahrer angefahren, der übersehen worden ist, sodass dieser mit dem Pkw kollidierte. Der 51-jähriger Radler stürzte und verletzte sich durch den Unfall leicht. Ein Rettungsteam konnte den Verletzten vor Ort behandeln. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell