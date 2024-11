Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Etliche Verkehrsverstöße festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten hat die Polizeiinspektion 1 am Dienstag durchgeführt. Die Geschwindigkeit stand im Fokus einer Kontrolle auf der B37. Hier führten die Einsatzkräfte von 10.50 bis 12.15 Uhr Messungen der Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Hochspeyer kamen und stadteinwärts fuhren, durch. Insgesamt 16 Fahrer waren zu schnell unterwegs und wurden entsprechend verwarnt. Ein Fahrer verstieß gegen die Gurtpflicht, und vier Fahrzeugführer hatten nicht die notwendige Ausrüstung an Bord und Mängel am Fahrzeug.

In der Mittagszeit richteten die Beamten eine Kontrollstation in der Mannheimer Straße ein. Hier stellten sie zwischen 11.30 und 13 Uhr verschiedene Verkehrsverstöße fest - darunter vor allem Beleuchtungsmängel an den Fahrzeugen, aber auch mangelhafte Ladungssicherung, fehlende Bordausrüstung hinsichtlich Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten und nicht zuletzt auch einen Verstoß gegen eine Auflage der Fahrerlaubnis: Der kontrollierte Fahrer trug nicht die vorgeschriebene Brille. Entsprechende Mängelberichte wurden ausgestellt und Verwarnungsverfahren eingeleitet. |cri

