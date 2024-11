Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto kracht gegen umgestürzten Baum

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit einem umgestürzten Baum ist eine Autofahrerin am Mittwochabend auf der L395 zusammengestoßen. Die 69-Jährige war gegen 21.45 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Weg in Richtung Ramsen und erkannte zu spät, dass kurz hinter der Abzweigung zur L394 ein umgekippter Baum auf der Fahrbahn lag, und krachte dagegen. Bei der Kollision blieb die Fahrerin zum Glück unverletzt, an ihrem Wagen entstand allerdings hoher Schaden.

Eine 33-jährige Zeugin war kurz vor dem Unfall auf die Gefahrenstelle aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Sie versuchte noch, die herannahende Autofahrerin vor dem Baum zu warnen, wurde von ihr aber nicht wahrgenommen und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell