Rund 5.000 Euro Schaden sind die Bilanz nach einem Unfall am Donnerstag auf der B30 bei Laupheim.

Der 22-Jährige fuhr gegen 18 Uhr auf der B30 in Richtung Ulm. Durch den starken Regen herrschte offenbar Aquaplaning zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und Laupheim-Süd. Der Fahrer des VW Kombi fuhr wohl zu schnell bei diesen Witterungsverhältnissen. Er krachte kurz vor der Ausfahrt Laupheim-Süd mit seinem Auto in die Mittelschutzplanken. Da sein Auto noch fahrbereit war, fuhr der 22-Jährige auf den Seitenstreifen in eine Haltebucht und verständigte die Polizei. Die hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem beschädigten VW auf rund 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Schutzplanken ist noch unklar.

