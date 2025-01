Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Nachtrag zu Pressebericht des Polizeipräsidium Aalen vom 05.01.2025, zu Beitrag fünf Glätteunfälle im Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Leutenbach: von der Fahrbahn abgekommen

Am 05.01.2025 gegen 02:00 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mercedes-Lenker auf der B14 in Richtung Waiblingen. Aufgrund Glätte kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Winnenden: Pkw fährt gegen Verkehrszeichen Am 05.01.2025 gegen 04:50 Uhr verlor ein Fahrer eines Opel-Kleinwagen aufgrund Schneeglatte in der Waiblinger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein Verkehrszeichen an einem Kreisverkehr. Der Sachschaden beträgt ca. 350 Euro.

Fellbach: Pkw touchiert Mauer

Eine Pkw-Lenkerin befuhr am 05.01.2025 gegen 02:00 Uhr die Straße Im Hasentanz. Aufgrund Glätte geriet der Pkw ins Rutschen und touchierte eine Mauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Fellbach Unfall auf der B14

Ein Pkw-Lenker verlor am 05.01.2025 gegen 04:00 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Waiblingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in die Mittelleitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Weinstadt: Unfall im Gegenverkehr

Am 05.01.2025 gegen 03:30 Uhr kam ein Pkw-Lenker aufgrund eisglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Dabei wurde der Verursacher leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

