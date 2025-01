Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 05.01.2025

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Zwei Unfälle aufgrund von Straßenglätte

In der Nacht auf Sonntag kam es zwischen 00:00 und 09:00 Uhr zu zwei glättebedingten Unfällen im Ostalbkreis. In Schwäbisch Gmünd rutschte ein 18-Jähriger mit seinem Mitsubishi gegen eine Straßenlaterne. Es entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro. Auf der B290 zwischen Schwabsberg und Saverwang rutschte ein 25-Jähriger mit seinem Toyota in den Straßengraben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 600 Euro. Alle Personen blieben unverletzt.

Westhausen-Baiershofen: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

Am Sonntagvormittag gegen 09:55 Uhr kommt es im Bereich der Kreuzung B29/ B290 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 44-jährige Ford-Fahrerin fuhr auf der B29 aus Aalen kommend in Richtung Westhausen. Mit im Fahrzeug befanden sich noch drei Kinder (9, 9 und 12 Jahre alt). An der Kreuzung wollte die Dame nach links auf die B290 abbiegen und übersah hierbei den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Smart eines 25-jährigen Mannes. Die Frau und die drei Kinder blieben unverletzt. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Verkehr konnte durch die Polizei einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Lediglich ein Linksabbiegen von der B290 in Richtung Westhausen war während der gesamten Dauer der Unfallaufnahme nicht möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell