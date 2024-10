Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Besitzer findet gestohlenes Motorrad

Erfurt (ots)

Dienstagabend fand ein Erfurter sein gestohlenes Motorrad wieder. Dem 62-Jährigen war sein Zweirad in der Nacht zu Montag gestohlen worden. Gestern staunte er nicht schlecht, als im Hanseviertel ein Unbekannter mit diesem an ihm vorbeifuhr. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und fand sein Zweirad schließlich in der Lüneburger Straße wieder. Dort hatte es der Dieb zurückgelassen, bevor er flüchtete. Der 62-Jährige informierte die Polizei, welche umgehend die Fahndung aufnahm, den Täter allerdings noch nicht ausfindig machen konnte. Am Fahrzeug wurden Spuren gesichert. Anschließend wurde es an seinen Besitzer übergeben. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell