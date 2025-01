Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raub in Frankenhardt, Unfall auf der A6

Aalen (ots)

Frankenhardt: Auf Heimweg überfallen

Ein 19-jähriger befand sich am Montag mit seinen Freunden gegen 03:30 Uhr auf dem Heimweg von einer Veranstaltung in Hohnhardt. Gemeinsam liefen sie auf einem Feldweg in Richtung Sandhof. Der 19-Jährige trennte sich kurzzeitig von der Gruppe, da er austreten musste. Dabei traten unvermittelt fünf vermummte Personen aus dem Wald und forderten Geld von ihm. Nachdem er ihnen ca. 100 EUR ausgehändigt hatte, ließen die Täter ihn weitergehen. Der Geschädigte, der unter Alkoholeinfluss stand, konnte keine näheren Angaben zu den Tätern machen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Crailsheim unter Tel.: 07951 4800 erbeten.

Ilshofen: Unfall auf der A6

Am Sonntag gegen 05:50 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford Transit die A6 in Richtung Heilbronn. Kurz vor der Anschlussstelle Ilshofen/Wolpertshausen kam der Kleinbus auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie die drei weiteren Insassen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

