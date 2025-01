Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Kernen, Unfall in Waiblingen, Veranstaltung in Berglen

Aalen

Kernen: Einbruch in Rommelshausen

Zwischen 31.12.2024 und 06.01.2025 wurde in eine Wohnung in der Waiblinger Straße eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten vermutlich mit Hilfe einer Leiter ins 1. Obergeschoss und drangen dort über ein Fenster in eine Wohnung ein. Es wurde Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Wert entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 557720 zu wenden.

Waiblingen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr eine 57-Jährige die Alte Bundesstraße. Als sie in die Jesistraße abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein 39-Jähriger zu spät und fuhr auf. Die 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Berglen: Friedlicher Verlauf des Winterfests

In Berglen fand am 05.01.2025 das Winterfest statt. Ca. 1.800 Teilnehmer feierten überwiegend friedlich. Die Polizei registrierte lediglich zwei Körperverletzungen. In einem Fall wurde der deutlich alkoholisierte 17-jährige Täter in die Obhut seiner Mutter übergeben. Im anderen Fall erhielten die erwachsenen Streithähne einen Platzverweis. Eine medizinische Versorgung der Geschädigten war in keinem Fall notwendig.

