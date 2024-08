POL-BI: Zeugen eines Einbruchs gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Bisher unbekannte Täter brachen am Wochenende, zwischen Samstag, 24.08.2024, 20:00 Uhr, und Montag, 26.08.2024, 10:30 Uhr, in einen Imbissstand ein. Sie stahlen Behälter und Lebensmittel. Die Einbrecher hebelten die Tür zu einem Lagerraum der Imbissbude auf. Das betroffene Holzhaus steht unmittelbar neben dem Stand auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Am ...

