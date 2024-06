Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Spenden an die verletzten Einsatzkräfte aus Ratingen ausgezahlt

Nach dem hinterhältigen Anschlag vom 11. Mai 2023, bei dem in Ratingen-West mehrere Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte teils lebensgefährlich verletzt worden waren, bildete sich eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft für die Betroffenen. Unzählige Menschen aus Nah und Fern spendeten für die verletzten Einsatzkräfte auf Konten des Vereins zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e. V. und der Polizeistiftung David + Goliath. Die beiden Träger der Konten haben nun die letzten Auszahlungen der Spenden veranlasst.

Der Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e. V. und die Polizeistiftung David + Goliath hatten eine gemeinsame Ethikkommission eingerichtet, die entsprechende Empfehlungen zur Verteilung ausarbeitet hat. Diese Empfehlungen wurden durch die zuständigen Gremien der beiden Organisationen übernommen. Zentrales Anliegen war es, dass die Spendengelder in vollem Umfang den neun durch den Angriff betroffenen Einsatzkräften zugutekommen. Darüber hinaus bestand Einigkeit, dass nicht nach der Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Organisation unterschieden werden soll. Das heißt: Die Spenden von den beiden Konten werden nach einer gestaffelten Bemessung an die neun Männer und Frauen, die am 11. Mai im Einsatz schwer verletzt wurden, ausgezahlt.

Während die Polizeistiftung David + Goliath nun weitere 11.000 EUR auszahlen konnte, hat der Vereins zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e. V. eine abschließende Auszahlung von über 90.000 EUR veranlasst. Die Gesamtsumme der Spenden beläuft sich damit auf etwas über 800.000 EUR.

Mit den nun erfolgten Auszahlungen wird die Sammlung von Spenden für die neun Männer und Frauen, die am 11. Mai 2023 im Einsatz schwer verletzt wurden, beendet. Mögliche zukünftige Spenden werden von dem Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e. V. und der Polizeistiftung David + Goliath entsprechend der jeweiligen Satzungen verwendet. Die Feuerwehr Ratingen, das Deutsche Rote Kreuz Ortsverband Ratingen und die Polizei danken allen helfenden Menschen herzlich für ihren Zuspruch und ihre finanziellen Zuwendungen.

