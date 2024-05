Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Heiligenhaus, Harzstr., Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten

Ratingen (ots)

Am 26.05.24 um 10:07 Uhr wurde der Einsatzführungsdienst B der Feuerwehr Ratingen als "Organisatorischer Leiter Rettungsdienst" nach Heiligenhaus alarmiert. Dort waren nach einem Wohnungsbrand in der Harzstr. mehrere Menschen verletzt worden. Gemäß Kreiskonzept wurde die örtliche Einsatzleitung im Einsatzabschnitt "Medizinische Rettung" unterstützt. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Rettungsdienstkräften aus dem Kreis Mettmann sowie dem leitenden Notarzt wurden 41 Patienten und Patientinnen gesichtet und rettungsdienstlich versorgt. Letztlich wurden vier von ihnen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Einzelheiten zum Einsatzgeschehen sind dem Pressebericht der Feuerwehr Heiligenhaus zu entnehmen.

