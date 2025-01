Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Körperverletzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch

Gegen 19:30 Uhr wurde am Montag ein Einbrecher auf frischer Tat von einer Bewohnerin überrascht, als er in einen Keller eines Wohnhauses in der Düsseldorfer Straße einbrechen wollte. Er ergriff daraufhin die Flucht. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem Opel wurde am Montag, zwischen 12:30 Uhr und 16:10 Uhr, ein Paket mit einem Equalizer im Wert von rund 74 Euro entwendet. Der Dieb öffnete zunächst den Opel, welcher in der Silcherstraße abgestellt war und durchsuchte das Handschuhfach. Anschließen entwendete er das Paket, öffnete es und hinterließ die leere Verpackung. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Hüttlingen: Sturmschaden

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer die K3320 in Richtung Goldshöfe. Durch den stark herrschenden Wind wurde zwischen Goldshöfe und Rainau-Buch eine Esche entwurzelt und stürzte auf den VW. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen sowie 15 Einsatzkräften vor Ort, um den Baum zur Seite zu räumen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Wört: Unfallflucht

Vermutliche beim Rückwärtsrangieren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi in der Badbuckstraße / Lustnauer Straße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Böbingen: Zaun beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 8:30 Uhr, wurde in der Schulstraße ein Gartenzaun beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd / Rehnenhof / Wetzgau: Fahrzeug beschädigt

Nachdem eine 54-Jährige nach einer Faschingsveranstaltung am Montag gegen 2:40 Uhr zu ihrem Ford gegen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gegen 22:40 Uhr fuhr im Freudental ein bislang unbekannter BWM-Fahrer an einem dortigen Hotel mit überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Als ein 24-Jähriger dem Fahrer des BMW verbal signalisierte langsamer zu fahren, hielt der BMW an und der Beifahrer stieg aus. Zudem kamen drei weitere Männer hinzu und schlugen auf den 24-Jährigen ein, bis dieser das Bewusstsein verlor. Anschließend flüchteten die drei Männer zu Fuß, während sich der BMW-Fahrer ebenfalls entfernte.

Zeugen, welche Hinweise auf das Fahrzeug oder die unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell