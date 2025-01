Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Einbruch, Sachbeschädigung, Sonstiges

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: B 29 - Mit Leitplanke kollidiert

Am Montagmorgen befuhr gegen 09:20 Uhr ein 28-jähriger Golf-Fahrer die Bundesstraße B20 in Fahrtrichtung Waiblingen. Auf Höhe Großheppach kam der 28-Jährige mutmaßlich aufgrund Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Samstag, zwischen 13:45 Uhr und 15:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi A5 am linken hinteren Radkasten und verursachte einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Der Unfall ereignete sich in der Straße Beim Wasserturm. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Waiblingen: Motorroller auf Herren-WC gefunden

Am Samstag wurde die Polizei gegen 13:50 Uhr darüber informiert, dass auf dem Herren-WC des Friedhofs in der Alte Rommelshauser Straße ein Motorroller aufgefunden wurde. Nach Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller am 27.12.2024 als gestohlen gemeldet wurde und Unfallschäden aufwies. Das Polizeirevier Waiblingen führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise in Bezug auf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Friedhofs unter der Rufnummer 07151 9500.

Korb: Radfahrer gestürzt und verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Radfahrer die Waiblinger Straße in Richtung Heppacher Straße. Auf Höhe des Seeplatzes wollte er einem Fußgänger ausweichen und touchierte dabei den Bordstein. Der Radfahrer stürzte und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung durch den Rettungdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Schwaikheim: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Ein 65-jähriger Mann war am Montagabend, gegen 21:35 Uhr mit seinem E-Scooter in der Hauptstraße unterwegs. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1 Promille ergab. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt und der 65-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

Berglen: Trunkenheit im Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag, gegen 23:45 Uhr eine 42-jährige BMW-Fahrerin angehalten und kontrolliert. Aufgrund von starkem Alkoholgeruch wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab etwa 1,2 Promille. Die BMW-Fahrerin musste sofort den Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ferner muss sie mit einer Anzeige rechnen.

Winterbach: Betrunkene Person auf B29

Am Samstagabend wurde gegen 20:00 Uhr der Polizei eine Person auf der Bundestraße B29 gemeldet. Ein 28-jähriger Mann wurde stark alkoholisiert hinter der Mittelleitplanke angetroffen und konnte aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Schorndorf: Einbruch in Drogeriemarkt

Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie sich am Sonntag, gegen 14:30 Uhr ein unbekannter Täter gewaltsam über eine Scheibe Zugang zum Verkaufsraum eines Drogeriemarktes am Marktplatz verschaffte. Der Täter stieg sodann in das Geschäft ein, entwendete vermutlich ein hochpreisiges Parfum und flüchtete anschließend zu Fuß. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07181 2040.

Fellbach: Skoda Rapid beschädigt

Zwischen Donnerstag, 15:00 Uhr und Freitag 13:50 Uhr wurde in der Eberhardstraße ein Skoda Rapid durch ein anderes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Fellbach: Unfallflucht durch LKW

Ein LKW mit der Aufschrift "Cheff Culinar" streifte am Freitag gegen 10:45 Uhr einen KIA in der Schorndorfer Straße und beschädigte diesen am Außenspiegel. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der LKW entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Merowingerstraße wurde am Freitag zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr ein geparktes Smart Cabrio beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der 0711 57720 um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher.

Fellbach: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 12:00 Uhr die Außenfassade eines Geschäftes in der Bahnhofsstraße durch Farbschmierereien. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

