Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe auf Beutezug

Wasungen (ots)

Zwei Diebe beschäftigten die Polizeiinspektionen Bad Salzungen und Schmalkalden-Meiningen am 18. und 19. Oktober 2024. Eine 33-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann begannen ihren Beutezug in einem Supermarkt in Vacha, hier entwendeten die beiden diverse Artikel und konnten kurz darauf gefasst werden. Kurz darauf kam es in einem Supermarkt in der Ortslage Wasungen ebenfalls zu einem Ladendiebstahl, auch hier wollten die Beiden Waren stehlen, konnten jedoch dabei beobachtet werden und den dazueilenden Polizeibeamten zugesprochen werden. Beiden Supermärkten wurden die wieder ausgehändigt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen konnten die Polizisten verschreibungspflichtige Medikamente auffinden, für welche die beiden Diebe keine Nachweise der Herkunft vorzeigen konnten.

Am Abend des 18. Oktober meldete ein aufmerksamer Bürger einen Einbruch in eine Arztpraxis in Wasungen. Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten das Objekt und konnten in diesem eine den Kollegen bereits bekannte weibliche 33-Jährige feststellen. Diese gelang gewaltsam in das Objekt ein und wurde auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie diverse Medikamente und Anderes aus der Arztpraxis stehlen wollte.

Am Nachmittag des 19. Oktober wurde sodann ein erneuter Einbruchsversuch in das Objekt gemeldet. Hier konnten die Polizisten den ebenso bekannten 25-Jährigen dabei feststellen, wie dieser versuchte, die Türen zum Haus zu öffnen.

Im Ergebnis wanderten die Beiden in die Zellen der Meininger Dienststelle und erwarten nun Anzeigen wegen des Besonders Schweren Fall des Diebstahls, des Ladendiebstahls, dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Sachbeschädigung.

