Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Fahrerfluchten" in Suhl

Suhl (ots)

Am Freitagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein parkender PKW Nissan, auf dem Parkplatz des Lidl Marktes, durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Verursacher verließ mit dem verursachenden Fahrzeug unerlaubt die Unfallstelle. Im Zeitraum vom Freitagabend zum Samstagnachmittag wurde ein parkender, weißer PKW VW, in der Puschkinstraße in Suhl, durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher verließ mit dem verursachenden Fahrzeug unerlaubt die Unfallstelle. Am Samstag, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 15:00 Uhr, wurde ein parkender PKW Audi, in der Judithstraße in Suhl, durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher verließ mit dem verursachenden Fahrzeug unerlaubt die Unfallstelle. Wer kann Angaben zu den geschilderten Verkehrsunfällen machen?

