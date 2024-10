Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Personenschaden

Hildburghausen (ots)

Am 20.10.2024 bekam die Polizeiinspektion Hildburghausen um 01:15 Uhr die Mitteilung von der Notaufnahme der Henneberg Klinik in Hildburghausen, wonach ein Patient kurz nach 00:15 Uhr verletzt eingeliefert wurde. Dieser Patient gab an, dass er zwischen 00:00 Uhr und 00:15 Uhr in der Seminarstraße beim Überqueren der Straße von einem roten Kleinwagen erfasst wurde, über die Motorhaube rollte und sich hierbei Verletzungen am rechten Knöchel und Hinterkopf zuzog. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat hierzu die Ermittlungen bezüglich Unerlaubten Entfernens vom Unfall in Verbindung mit fahrlässiger Körpverletzung aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Unfallgeschehens. Wer sachdienliche Informationen geben kann, melde sich daher unter der Telefonnummer 03685-7780.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell