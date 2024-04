Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Raub einer Halskette in Rintheim - 24-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntagabend im Karlsruher Stadtteil Rintheim einer 67-jährigen Fußgängerin eine goldene Kette vom Hals gerissen zu haben. Der Tatverdächtige wurde wenig später von der Polizei vorläufig festgenommen und kam im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge lief die Geschädigte gegen 18:30 Uhr mit ihrem Hund auf dem Hirtenweg, als ein entgegenkommender Mann auf einem Fahrrad ihr unvermittelt ihre goldene Kette vom Hals riss und flüchtete. Die Frau stürzte infolge des Angriffs auf den Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde der Tatverdächtige zunächst in einem Hinterhof in der Essenweinstraße gestellt. Bei der anschließenden Kontrolle griff er zwei Polizisten an und leistete erheblichen Widerstand, wodurch die Beamten leicht verletzt wurden und dem Mann zunächst die weitere Flucht gelang. Kurze Zeit später konnte er von Polizeikräften in der Striedestraße widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft aufgrund aufgefundener Gegenstände bei dem 24-Jährigen unter anderem, ob er für weitere Straftaten im Eigentumsbereich in Frage kommt.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

