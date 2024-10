POL-HA: 41-Jähriger nach Ladendiebstahl in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots) - Ein 54-jähriger Fußgänger beobachtete am Montagabend (07.10.2024) in Haspe eine Verkehrsunfallflucht und merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. Der Hagener ging gegen 20.10 Uhr in der Sonnenstraße mit seinem Hund spazieren. Plötzlich hörte er ein lautes Geräusch und sah ein dunkles Auto wegfahren, in dem zwei Personen saßen. An einem dort geparkten Fiat erkannte der Mann einen ...

mehr