Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Jahreshauptversammlung Feuerwehr Ravensburg

Bild-Infos

Download

Ravensburg (ots)

Ravensburg (ck) - Am 22. März 2024 fand unter großer Beteiligung der Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilungen, der Alters- und Ehrenabteilungen und der Jugendfeuerwehr sowie der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ravensburg in der Mehrzweckhalle des ZfP Weißenau statt. Kommandant Kai Willach konnte unter den eben-falls zahlreichen Gästen an diesem Abend Herrn Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp, die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der drei Ortschaften sowie Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinderatsfraktionen ebenso wie die Leitung des Polizeireviers Ravensburg, Vertreter der örtlichen Hilfsorganisationen DRK und JUH sowie des THW Ortsverbandes Weingarten als auch die Feuerwehrkommandanten der Nachbarwehren und Kreisbrandmeister Oliver Surbeck begrüßen.

Mit einer Schweigeminute wurde zu Beginn der Versammlung der im vergangenen Jahr verstorbenen Kameraden Eduard Sorg, Josef Kresser, Andreas Banitsch, Alfons Stehle, Thomas Peterlein und Bruno Port gedacht.

Unter anderem anhand von eindrucksvollen Zahlen, Daten und Fakten blickte Kommandant Willach auf das zurückliegende Jahr. Insgesamt 445 Angehörige umfasste die Feuerwehr Ravensburg im Jahr 2023. Diese teilten sich auf in 314 aktive Einsatzkräfte, davon 22 Frauen, ergänzt durch 78 Angehörige in den Alters- und Ehrenabteilungen und 53 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Insgesamt 789-mal wurde die Feuerwehr Ravensburg zu Einsätzen alarmiert. Dies waren 171 Einsätze mehr als im Jahr 2022 mit einem Anteil von 72 % an technischen Hilfeleistungen und 28 % an Brandeinsätzen. Die einsatzstärksten Monate waren dabei die Monate Juli und Dezember, wo insbesondere Unwetter, bedingt durch Sturm, Starkregen und extremen Schneefall, zu deutlich mehr Einsätzen führten. Ansonsten verteilten sich die Einsätze gewohnt über das gesamte Berichtsjahr. Insgesamt wurden bei den letztjährigen Einsätzen 39 Personen durch die nach wie vor rein ehrenamtlichen Einsatzkräfte gerettet.12 Personen konnten nur noch tot geborgen werden. Es wurden insgesamt rund 44.100 Einsatz-, Übungs- und Ausbildungsstunden von den aktiven Kräften der vier Einsatzabteilungen geleistet. Kai Willach dankte allen für ihr Engagement zum Wohle der Stadt sowie auch für die geleisteten Stunden über den Einsatz-, Übungs- und Ausbildungsdienst hinaus. "Ohne diese uneigennützige Bereitschaft jedes Einzelnen sind die zahlreichen Aufgaben der Feuerwehr Ravensburg nicht zu bewältigen.

Kai Willach dankte in seinen Ausführungen auch im Besonderen den weiteren Führungsebenen mit dem stellvertretenden Kommandanten Markus Birker, mit den Abteilungskommandanten und Stellvertretern, sowie allen Zug- und Gruppenführern und den mit weiteren Sonderaufgaben beauftragen Feuerwehrangehörigen für Ihre hervorragende Arbeit und die noch zusätzlich aufgewendeten Stunden ihrer Freizeit. Ebenso bedankte sich Willach bei OB Dr. Daniel Rapp für die stetige Unterstützung und die hohe Wertschätzung gegenüber seiner Feuerwehr. Dem Gemeinderat und den Ortschafträten danke Willach für das stets offene Ohr in allen Feuerwehrangelegenheiten und für die gefassten Beschlüsse des zurückliegenden Jahres. Für die äußerst gute und konstruktive Zusammenarbeit gingen weitere Worte des Dankes an die Nachbarfeuerwehren, an den Kreisfeuerwehrverband sowie an Kreisbrandmeister Oliver Surbeck mit seinem Team im Landratsamt, ebenso an die Polizei und an alle Hilfsorganisationen sowie an das Technische Hilfswerk.

Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp hob in seinem Grußwort u.a. die weiterhin zunehmende Bedeutung der Außenpolitik in Bezug auf die zu erwartenden Herausforderungen im Bereich des Bevölkerungsschutzes und der humanitären Hilfe hervor. In einem Kraftakt konnte durch die Feuerwehr Ravensburg z.B. umfangreiche Feuerwehrausstattung und Sanitätsmaterial an polnisch-ukrainische Grenze transportiert und an Vertreter der ukrainischen Partnergemeinde Zymna Voda übergeben werden. Die durch den Klimawandel hervorgerufenen deutlich heißeren Sommer-tage waren im zurückliegenden Jahr Anlass zur Beschaffung zusätzlicher und entsprechend leichterer Einsatzuniformen, die nunmehr bei Wald- und Vegetationsbränden sowie bei Technischen Hilfeleistungen ihre Verwendung finden, damit die Einsatzkräfte die bislang ausschließlich "schwere" Einsatzbekleidung nicht "in einer bollen Hitz" tragen müssen, so der OB. Mit einem Dank an alle Einsatzkräfte für die erbrachten Leistungen in den zahlreichen Einsätzen und mit den besten Wünschen für das laufende Jahr schloss OB Dr. Rapp schließlich sein Grußwort.

Im weiteren Verlauf der Versammlung berichtete Stadtjugendfeuerwehrwartin Lucia Hecht über die zurückliegenden Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr. Hier wurden in 2023 insgesamt 36 Übungsabende abgehalten. Sechs Jugendliche wechselten in der Summe in die Einsatzabteilung des jeweiligen Wohnortes. 11 Jugendwartsitzungen wurden von den 15 Jugendwarten durchgeführt. Die Jugendfeuerwehr übernahm zudem beim Vatertagshock in Dürnast sowie bei der Fahrzeugsegnung in Oberzell die Kinderbetreuung, unterstütze beim Rutenfest sowie beim Stadtlauf bei den Verkehrsabsperrungen in der Innenstadt, nahm erfolgreich am Jugendlauf anlässlich des 35. Jubiläums der Jugendfeuerwehr in Leutkirch sowie an einem Volleyballturnier in Bad Wurzach teil und veranstaltete für ca. 200 Kinder einen unvergesslichen Tag im Feuerwehrhaus Salzstadel im Rahmen des Som-mer-Ferienprogramms.

Über zahlreiche Aktivitäten der einzelnen Alters- und Ehrenabteilungen berichtete deren Gesamtleiter Walter Hangarter. Im Museum der Feuerwehr Ravensburg konnten bei 30 individuellen Führungen sowie im Rahmen der Öffnungszeiten am jeweils 1. Sonntag im Monat rund 500 Gäste begrüßt werden. Die Museumsausstattung wurde durch die Einführung eines Audio-Guide-Systems erweitert.

Im Namen des baden-württembergischen Innenministers wurden durch Kreisbrandmeister Oliver Surbeck zahlreiche Feuerwehrangehörige für Ihren langjährigen aktiven Dienst mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in verschiedenen Ausführungen geehrt:

in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst:

Gilliet, Patrick Hauptfeuerwehrmann Abt. Stadt Bausch, Tino Löschmeister Abt. Stadt Denz, Wolfgang Löschmeister Abt. Taldorf

in Silber für 25 aktive Dienstjahre:

Ehrlacher, Michael Hauptfeuerwehrmann Abt. Stadt Karbach, Timo Brandmeister Abt. Stadt Roth, Lisa Hauptfeuerwehrfrau Abt. Stadt Halder, Herbert Hauptfeuerwehrmann Abt. Eschach Nachtnebel, Torsten Hauptfeuerwehrmann Abt. Eschach Rau, Andreas Hauptfeuerwehrmann Abt. Eschach

in Gold für 40 aktive Dienstjahre:

Lauer, Karl-Heinz Hauptfeuerwehrmann Abt. Stadt Sauter, Markus Hauptlöschmeister Abt. Stadt

in Gold in besonderer Ausführung für 50 Jahre aktiven Dienst: Probst, Georg Oberlöschmeister Abt. Eschach

Nochmals Gratulation allen Kameraden zu den verdienten Auszeichnungen und großen Dank für ihren langjährigen Dienst in der Feuerwehr Ravensburg.

In seinem Schlusswort resümierte Kommandant Willach, dass das Vertrauen der Ravensburger Bürgerinnen und Bürger in "ihre" Feuerwehr zurecht spürbar groß ist und die Feuerwehr weiterhin alles daransetzen werde, dieses Vertrauen zu untermauern. Als besorgniserregend bezeichnete er indes, dass trotz des hohen Ansehens in der Bevölkerung, die Aggressivität gegenüber Einsatzkräften der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr weiter zunimmt. Dennoch gebe es nur einen Weg dieser Entwicklung entgegen zu wirken, nämlich an der praktizierten und gepflegten Bürgernähe uneingeschränkt festzuhalten.

Original-Content von: Feuerwehren des Landkreises Ravensburg, übermittelt durch news aktuell