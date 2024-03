LRA-Ravensburg: Abteilungsversammlung Abteilung Taldorf

Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

Abteilungsversammlung Abteilung Taldorf

Ravensburg

Ravensburg (ck) - Am 1. März 2024 fand die jährliche Abteilungsver-sammlung der Abteilung Taldorf der Feuerwehr Ravensburg im Musikheim des Musikverein Taldorf e.V. in Taldorf statt. Abteilungskommandant Andreas Wellhäuser konnte Ortsvorsteherin Claudia Rebholz, die anwesenden Ortschaftsräte, Feuerwehrkommandant Kai Willach, stv. Feuerwehrkommandant Markus Birker, die Abteilungskommandanten mit Stellvertreter, die Altersabteilung, die Verwaltung sowie alle anwesenden aktive Feuerwehrkameraden begrüßen.

Zu Beginn der Versammlung wurde in einer Schweigeminute an die im letzten Jahr verstorbenen Kameraden Alfons Stehle und Thomas Peterlein gedenkt.

Wellhäuser konnte auf ein sich herausforderndes Jahr 2023 zurückblicken. Die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen, die steigende Inflation so wie die weiterhin hohe Anzahl von flüchtenden Menschen wirken sich auf die Beschaffungen, Energiepreise sowie schaffen von Unterkünfte aus. Wetterparolen wie Gewitterfronten und starke Schneefälle habe zu einem etwas erhöhtem Einsatzaufkommen geführt.

Die Größe der Einsatzabteilung von über 95 Einsatzkräfte hob Ortsvorsteherin Rebholz hervor. Dies sei ein Zeichen des hohen Stellenwertes der Feuerwehr in der Bevölkerung. Die Weiterentwicklung der Standorte muss man in Angesicht der sich ändernden Herausforderungen vorantreiben. Mit den Worten, man ruft die Feuerwehr, wenn man sich nicht mehr zu helfen weiß und sie geht erst wieder, wenn eine Lösung gefunden und das Problem behoben ist, schloss Rebholz Ihren Dank an die Einsatzkräfte ab. Kommandant Willach hebt in seinen Grußworten die hervorragende Führung der Abteilung hervor. Die Personalstärke ist konstant hoch. Die Gerätehäuser in Bavendorf und Dürnast müssen zeitnah ertüchtigt werden. Der Bauhof übergibt in Oberzell zwei Garagenboxen an die Feuerwehr, um die Platzverhältnisse zu entspannen. Im Ausblick steht im Bereich der Gerätehäuser eine Anpassung der Gebäude des Standortes Dürnast an ein Neues, größeres Fahrzeug, die Ertüchtigung des Gerätehauses Bavendorf auf den aktuellen Stand der Unfallverhütungsvorschriften sowie die Ersatzbeschaffungen des MTW in Bavendorf sowie je ein LF10 für Dürnast und Oberzell an. Die Nähe zur Bürgerschaft muss erhalten und weiterhin gepflegt und gelebt werden.

Ehrenabteilungskommandant und Leiter der Altersabteilung, Walter Blum, berichtete über die Aktivitäten der Altersabteilung. Leider musste vom Kamerad Alfons Stehle Abschied genommen werden. Im Frühjahr wurde im Gerätehaus Dürnast bei schönstem Wetter ein Frühjahrstreff abgehalten. Im Sommer ging es 10.000 Jahre zurück in die Pfahlbauten nach Unteruhldingen. Ein Rundgang um den Schlosssee Salem sowie ein gemeinsames Abendessen im Kreuz Bavendorf rundeten den Tag ab. Die Aktivitäten wurden mit einem Jahresabschluss im Kreuz in Bavendorf für 2023 beendet. Er dankt Kommandant Willach für das Bereitstellen der MTW´s für Ausfahrten, was die Planung für Aktivitäten um einiges vereinfacht.

Abteilungskommandant Wellhäuser blickte mit einigen Zahlen zurück in das Jahr 2023. Die Wehrstärke beträgt 96 Männer und Frauen, die Ehrenabteilung hat 23 Mitglieder und 8 sind in der Jugendfeuerwehr. Die Zahlen halten sich bis auf kleinere Schwankungen konstant. Es wurden auf Kreis- und Landesebene insgesamt 63 Lehrgänge, vom Truppmann bis Verbandsführer, und 115 Übungen absolviert. Bei den Einsätzen wurden 51 abgearbeitet. Ein Unwetter im Sommer sowie ein Schneefront im Winter führten zu zahlreiche Einsätze im Zeitraum von wenigen Stunden. Ansonsten verteilten sich die Einsätze über das ganze Jahr hinweg. Weiterhin wurden noch 50 Sicherheitswachen in der Oberschwabenhalle, Konzerthaus und in Taldorf geleistet. Mit Übungen, Wachdienste und Einsätze wurden 5.780 Stunden von den ehrenamtlichen Einsatzkräften in 2023 geleistet. Für 2024 steht die Verteilung einer leichten Einsatzuniform, Beschaffung eines MTW-K und die Standortentwicklungen in Bavendorf und Dürnast an.

Ernennungen/Beförderungen/Ehrungen/Verabschiedung:

Zu Feuerwehranwärter:

Aaron Metzler, Lukas Epple, Marina Tischler, Maximilian Bogenrieder, Niklas Bentele, Oliver Hildebrand, Samuel Kleck, Sascha Lauriola, Simon Amann, Tobias Röss

Zum Feuerwehrmann:

Hannes Saile, Jannick Kuduzovic, Sascha Kruyl

Zum Oberfeuerwehrmann:

Martin Weiß, Sebastian Bentele, Raphael Riegger, Michael Ott, Johannes Dreher

Zum Hauptfeuerwehrmann:

Dominik Sehl, Henrik Schmid, Marcel Huber

Zum Löschmeister:

Florian Heymann

Zum Brandmeister:

Florian Müller

Ehrungen für den aktiven Dienst

15 Jahre: Felix Hilebrand, Stefan Buol

25 Jahre:

Stefan Bucher, Markus Ott

Ehrung Treue zur Feuerwehr

70 Jahre: Erwin Eberle In Anbetracht dieser stolzen Leistung wurde durch Kommandant Kai Willach die Urkunde der Stadt Ravensburg sowie die Grußworte von OB. Dr. Daniel Rapp überreicht. 70 Jahre Treue zur Feuerwehr, das heißt, 1953 in die Feuerwehr eingetreten zu sein. Da waren die meisten der anwesenden Kameraden nicht einmal geboren.

Verabschiedung:

Aus dem Dienst des Standortleiter Oberzell wurde nach 25 Jahre Manfred Schipper, vom Standort Adelsreute nach 34 Jahren Manfred Richter sowie Felix Hilebrand nach 8 Jahren vom Standort Dürnast verabschiedet. Ein dank für die doch zeitintensive, zusätzliche Arbeit und das Übernehmen von Verantwortung im Führungsdienst. Die Kameraden werden weiterhin an den Standorten ihren Dienst verrichten. Nach 46 Jahren aktiven Dienst in der Löschgruppe Oberzell wurde Hauptfeuerwehrmann Rainer Tischler aus dem Dienst verabschiedet. Tischler war in seiner aktiven Zeit als Atemschutzgeräteträger und Maschinist ein-gesetzt, Mitglied des Abteilungsausschusses sowie Gerätewart am Standort Oberzell. Als Kassenprüfer bleibt er weiterhin der aktiven Abteilung erhalten. Er wechselt nun zur Altersabteilung.

Hauptfeuerwehrmann Reinhold Urban beendet nach 28 Jahre seinen aktiven Dienst in der Löschgruppe Oberzell. Urban prüft seit 1998 die Kassen der Abteilung und war im aktiven Dienst als Sprechfunker und Atemschutzgeräteträger sowie als Schriftführer im Abteilungsausschuss eingesetzt. Als Kassenprüfer bleibt er weiterhin der aktiven Abteilung erhalten. Er wechselt nun zur Altersabteilung.

Weiter wurden Lukas Wachter nach 14 Dienstjahren, Oberlöschmeister am Standort Dürnast, Hauptfeuerwehrmann und Atemschutzgeräteträger Klaus Knoblauch aus Dürnast nach 18 Jahre, vom Standort Oberzell nach 2 Dienstjahren Feuerwehrmann Oliver Mathis sowie Feuerwehrfrau Anwärterin Katharina Geßler vom Standort Adelsreute aus dem Dienst verabschiedet.

Abteilungskommandant Andreas Wellhäuser dankt seine Stellvertreter sowie die Führungsmannschaft der Feuerwehr Ravensburg für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Vor allem geht ein Dankeschön an die Familienangehörigen und den Arbeitgebern. Ohne die Zustimmung und deren Rückhalt würde es nicht gehen.

