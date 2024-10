Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Unfallflucht und alarmiert Polizei

Hagen-Haspe (ots)

Ein 54-jähriger Fußgänger beobachtete am Montagabend (07.10.2024) in Haspe eine Verkehrsunfallflucht und merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. Der Hagener ging gegen 20.10 Uhr in der Sonnenstraße mit seinem Hund spazieren. Plötzlich hörte er ein lautes Geräusch und sah ein dunkles Auto wegfahren, in dem zwei Personen saßen. An einem dort geparkten Fiat erkannte der Mann einen frischen Unfallschaden und rief die Polizei hinzu. Der 54-Jährige teilte den Beamten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges mit und sorgte so dafür, dass weitere Ermittlungen durchgeführt werden konnten. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell