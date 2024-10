Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst der Polizei Hagen und städtischer Ordnungsdienst gemeinsam im Einsatz - Vielzahl an Verstößen bei Gewerbekontrollen am Wochenende geahndet

Hagen-Mitte (ots)

Am vergangenen Wochenende (04.10.2024 und 05.10.2024) ahndeten Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei sowie Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes bei gemeinsamen Gewerbekontrollen in der Innenstadt eine Vielzahl an Verstößen. Die Einsatzkräfte waren sowohl am Freitag (04.10.2024) als auch am Samstag jeweils von 18 Uhr bis 2 Uhr unterwegs und legten bei ihren Kontrollen einen besonderen Fokus auf Gaststätten und Wettbüros am und um den Hagener Hauptbahnhof. Dabei überprüften sie knapp 20 Betriebe. Insgesamt vier der kontrollierten Betriebe mussten aus unterschiedlichen Gründen geschlossen werden. In einem der Betriebe fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, welches sie beschlagnahmten und entsprechende Strafverfahren einleiteten. Der städtische Ordnungsdienst versiegelte außerdem mehrere Geldspielgeräte und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gemeinsam kontrollierten die Polizisten und die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes weit über 200 Personen, vollstreckten dabei einen Haftbefehl, ahndeten drei Verstöße gegen bestehende Bereichsbetretungsverbote und stellten 12 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. Eine Person wurde wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes vorläufig festgenommen. Zusätzlich erkannten und ahndeten die Einsatzkräfte mehrere Park- und Gurtverstöße im Straßenverkehr. Weitere gemeinsame Kontrollaktionen sind bereits geplant. (sen)

