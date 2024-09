Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wagemutiger Fahrradfahrer überquert geschlossenen Bahnübergang

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch glückliches Timing dürfte am Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr ein 26-jähriger Radfahrer am Bahnübergang in der Ansbachstraße in Sinsheim-Steinsfurt gehabt haben. Er überquerte am S-Bahnhof die Gleise, nachdem die Schranken bereits geschlossen waren und ignorierte auch das Rotlicht der Schrankenanlage. Eine Polizeistreife, die ebenfalls vor Ort war und am Bahnübergang aufgrund der rot zeigenden Ampel wartete, hielt den Fahrradfahrer an und führte eine Kontrolle durch. Kaum nachdem der wagemutige Mann angehalten worden ist, passierten eine S-Bahn und ein Regionalexpress den Bahnübergang. Den Mann erwartet nun eine Anzeige, die mit einem entsprechenden Bußgeld geahndet wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell