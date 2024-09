Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt bei Alleinunfall

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 65-jähriger Mann fuhr am Donnerstag mit seinem Motorrad der Marke BSA entlang der Friedrichsdorfer Landstraße und verlor gegen 14:30 Uhr aufgrund eines Fehlers beim Bremsen die Kontrolle über seine Maschine, sodass er auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei verletzte er sich am Kopf, auf dem er einen Schutzhelm trug. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und medizinisch betreut. Der Sachschaden an dem Motorrad beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

