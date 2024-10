Polizei Hagen

POL-HA: Verbale Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Inline-Skater endet mit Körperverletzung

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntagnachmittag (06.10.2024) schlug ein 55-jähriger Inline-Skater einem 65-jährigen Radfahrer am Hengsteysee nach einer verbalen Auseinandersetzung ins Gesicht. Der 55-Jährige und dessen 61-jähirge Frau waren gegen 14.00 Uhr mit ihren Fahrrädern am Hengsteysee unterwegs. Auf dem Radweg entstanden nach einem Überholmanöver verbale Streitigkeiten mit einem 55-jährigen Mann, der auf Inline-Skates fuhr. Ersten Ermittlungen zufolge hielt der 55-Jährige sich am Sattel des 65-Jährigen fest. Als der Radfahrer sich herumdrehte, schlug der 55-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer. Als der Angreifer anschließend die Flucht ergriff, nahm die Frau des Verletzten mit ihrem Fahrrad die Verfolgung auf. An einem Parkplatz trafen die alarmierten Polizeibeamten dann auf den 55-Jährigen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung ein. Der Radfahrer musste vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik nach Dortmund gefahren werden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell