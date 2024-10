Polizei Hagen

POL-HA: 40-jähriger Randalierer löst mehrere Polizeieinsätze aus

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Samstag (05.10.2024) löste ein 40-jähriger Mann mehrere Polizeieinsätze aus und randalierte in der Notfallambulanz eines Hagener Krankenhauses. Gegen 03.40 Uhr riefen Mitarbeiter der Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses Haspe die Polizei und machten Angaben zu einem betrunkenen Patienten, der in einem Behandlungszimmer randalierte. Die Beamten erkannten den 40-Jährigen sofort, weil er in den vorausgegangenen Stunden bereits mehrere Einsätze ausgelöst hatte. Zuletzt war er als hilflose Person gemeldet und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Weil er sich auch im Beisein der Polizisten nicht beruhigen ließ und ein sprunghaftes Verhalten zeigte, legten diese ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,7 Promille an. (sen)

