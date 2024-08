Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Kreuzau (ots)

Derzeit noch Unbekannte drangen am frühen Montagmorgen (19.08.2024) in ein Schmuckgeschäft in Kreuzau an der Hauptstraße ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 03:45 Uhr hebelten die Täter den Eingangsbereich des Juweliergeschäfts auf und gelangten so in das Innere. Ersten Ermittlungen zu Folge entwendete sie Schmuck. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Nach der Tatbegehung flüchteten die Täter mit einem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, sich bei unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

