POL-HA: Bundesweite Aktionswoche gegen Taschendiebstahl - Infostände in der Innenstadt und in Boele

Die Fallzahlen im Bereich des Taschendiebstahls sind in den letzten Jahren gestiegen. Für das Jahr 2023 wurden in Nordrhein-Westfalen 39.519 Fälle erfasst. Im Vorjahr waren es noch 37.321. Mit einer bundesweiten Aktionswoche gegen Taschendiebstahl sollen Bürgerinnen und Bürger vom 07.10.2024 bis zum 13.10.2024 zu diesem Thema sensibilisiert und aufgeklärt werden. Die Expertinnen und Experten der Dienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz des Polizeipräsidiums Hagen stehen deshalb am Dienstag (08.10.2024) und am Mittwoch (09.10.2024) an Infoständen Rede und Antwort:

Dienstag (08.10.2024), 10 Uhr bis 12 Uhr, Friedrich-Ebert-Platz

Mittwoch (09.10.2024), 10 Uhr bis 12 Uhr, Marktplatz Boele

Sie haben Infomaterial im Gepäck und klären zu Tatbegehungsweisen und Tätertypen auf. Das Ziel der bundesweiten Aktionswoche soll sein, Tatgelegenheiten zu reduzieren und Folgeschäden zu minimieren. (sen)

