Polizei Hagen

POL-HA: Ordnungsamt-Mitarbeiter auf Nachhauseweg von 49-jährigem Mann angegriffen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 49-jähriger Mann griff am Montagabend (07.10.2024) in Altenhagen einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Hagen an, als dieser sich auf dem Nachhauseweg befand. Gegen 20.00 Uhr traf der Mitarbeiter der Stadt in der Boeler Straße auf den 49-Jährigen, bei dem er zuvor im Dienst einen Verkehrsverstoß geahndet hatte. Der Angreifer schlug ihm mit der Faust gegen die Brust und sprach Bedrohungen aus. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und hielten den 49-Jährigen von weiteren Übergriffen ab. Die hinzugerufenen Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Wuppertaler ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

