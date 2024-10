Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Verhaftung im Fall der Schwangerschaft nach Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer 11-Jährigen aus Siegen

Hagen/Siegen (ots)

In der Vergangenheit wurde medial die Schwangerschaft eines mittlerweile 12-jährigen Mädchens aus Siegen bekannt. DNA-Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Kindsvater zugleich um den 37-jährigen Stiefvater der 12-Jährigen handelt. Aufgrund der derzeitigen Beweislage hat sich nunmehr der dringende Tatverdacht des schweren sexuellen Missbrauchs gegen den Mann ergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen wurde der 37-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß am 04.10.2024 einen Haftbefehl. Der Stiefvater befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei des Hagener Polizeipräsidiums geführt. Weitergehende Auskünfte werden zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erteilt. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell