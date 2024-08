LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer verursacht fast einen Unfall - Autofahrer gesucht!

Hildburghausen (ots) - Am Freitag dem 09.08.2024 wurde in der Zeit von 12:05 Uhr bis 12:55 Uhr in der Schleusinger Straße in der Nähe der dortigen Apotheke ein E-Roller durch unbekannten Täter entwendet. Dieser war mittels Smartphon gesichert und somit nicht fahrbereit. Der E-Roller ist grau und hat schwarze Reifen mit einem orangefarbenen Streifen. Am Lenker befindet sich eine kleine schwarze Stofftasche. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr