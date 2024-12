Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weihnachtsmann entführt und dann beschädigt zurückgelassen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Niederfischbach (ots)

Am 04.12.2024 wurde in der Kölner Straße in Niederfischbach ein fast lebensgroßer Weihnachtsmann als Werbung für den anstehenden Weihnachtsmarkt aufgestellt. Noch in der gleichen Nacht hatten ihn Unbekannte von seinem Aufstellort entführt und ihn ein paar Straßen weiter in der Schlesingstraße beschädigt zurückgelassen. Eine Hand war abgerissen und die Füße durch das Schleifen über die Straße beschädigt.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell