POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Roth (ots) - Am Donnerstag, 05.12.2024, gegen 13.50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 62 in der Gemarkung Roth zum Brand eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug während der Fahrt in Brand. Das Feuer konnte durch Kräfte der Feuerwehr Hamm (Sieg) gelöscht werden. Am Pkw entstand Sachschaden; Personen wurden nicht verletzt. Die Bundesstraße 62 war für die Dauer von ca. 1,5 Stunden halbseitig gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr