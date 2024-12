POL-PDNR: Verkehrsüberwachung in Dierdorf

Puderbach (ots) - Im Zeitraum vom 02.12.2024, 14:00 Uhr - 04.12.2024, 08:00 Uhr, kam es in Puderbach, in der Wiesenstraße, zum Einbruch in ein Wohnhaus. Die Täterschaft gelang während der Abwesenheit der Bewohner durch das Einwerfen einer Fensterscheibe in das Objekt. Zum Stehlgut können zum derzeitigen Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Personen/Fahrzeuge im Umfeld der Wiesenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, ...

