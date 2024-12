POL-PDNR: Crime Night - die Polizei Betzdorf lud zum Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft ein

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Crime Night - die Polizei Betzdorf lud zum Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft ein

Betzdorf

Am Freitag, den 22.11.2024, hatte die Polizei Rheinland-Pfalz zur landesweiten "Crime Night", einem Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft, eingeladen. Als Veranstaltungsort im Norden des Landes waren die Polizei- und Kriminalpolizeiinspektion Betzdorf ausgewählt worden. Die Crime Night wurde zuvor in der örtlichen Presse, an den umliegenden Schulen, in den sozialen Medien und im Radio beworben. Am 22.11.2024 fanden sich gegen 17:00 Uhr rund 100 interessierte Personen im Innenhof der Polizeiinspektion ein. Hier wurden zunächst alle aufs herzlichste von dem Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Betzdorf, Marcus Franke und dem stellvertretenden Leiter der Kriminalinspektion Betzdorf, Reinhard Baumgarten begrüßt. Die einleitenden Worte der Inspektionsleiter: "Erlebt live, wie echte Polizeiarbeit hinter den Kulissen aussieht" beschrieben das Programm der bevorstehenden Stunden sehr passend. Eröffnet wurde der Abend durch eine Vorstellung der Schieß- und Einsatztrainier des Polizeipräsidium Koblenz, welche innerhalb eines spannenden Vortrages echte Einsatzszenarien vorstellten und dabei sogar mit speziellen Trainingswaffen agierten. Dabei konnten die Teilnehmer schon am Anfang der Veranstaltung eine actionreiche Livevorstellung alltäglicher Einsätze der Polizei erleben. Im Nachgang wurden durch die nebenamtlichen Einstellungsberater von Polizei- und Kriminalinspektion Betzdorf sechs spannende und informative Stationen für die Interessierten vorbereitet. Der facettenreiche Polizeiberuf wurde somit in seiner ganzen Vielfalt vorgestellt. Dabei erlebten die Teilnehmer unter anderem eine Vorstellung der Einsatzfahrzeuge inklusive Krad, ein Rundgang durch die Dienststelle mit Gewahrsams- und Wachbereich, eine Präsentation über den "Weg zum Kommissar", die Vorstellung der Führungs- und Einsatzmittel eines jeden Polizeibeamten sowie die Tatortarbeit und die Aufgaben der Kriminalpolizei. Gerade bei der Kriminalpolizei konnten ausgelegte Gegenstände aus dem Polizeialltag und der Asservatenkammer ausgiebig betrachtet werden.

Als Abschluss zeigte die Diensthundestaffel mit ihren vierbeinigen Kollegen eindrucksvoll die Bandbreite ihrer Aufgabengebiete. Von Gehorsamkeits- und Suchübungen bis hin zu Schutzübungen wurde den Zuschauen ein mitreißendes Programm geboten. Abgerundet wurde der Abend mit einem warmen Apfelpunsch und leckeren Snacks, wobei die Einstellungsberater der beiden Dienststellen für ausführliche Gespräche zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung standen.

