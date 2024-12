POL-PDNR: Einbruch in eine Gaststätte

Linz (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten bisher unbekannte Täter die Tür einer Imbissbude in Linz, Am Gestade. Anhand der Tatbegehung handelt es sich bei dem Delikt um eine Sachbeschädigung. Ein Einbruchsversuch liegt nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am ...

