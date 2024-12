POL-PDNR: Sachbeschädigung an einer Imbissbude

Almersbach (ots) - Am Mittwoch, 04.12.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Almersbach, Koblenzer Straße, durch. Hierbei konnten 3 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

