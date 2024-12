POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Wohnwagens und eines Schuppens in Jade

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Freitag, ca. 01:00 Uhr, bis Samstag, ca. 15:10 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in die Glühweinbude, welche in der Bahnhofstraße in Brake abgestellt ist, eingebrochen. Es wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake, 04401/9350, in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

