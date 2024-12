Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Mann misshandelt in Ahlhorn ein Kaninchen und entfernt sich mit Fahrrad

Delmenhorst (ots)

Zeugen wählten am Sonntag, 01. Dezember 2024, 20:30 Uhr, den Notruf, weil ihnen in Ahlhorn ein Mann aufgefallen war, der ein Kaninchen misshandelt hatte.

Der Mann hielt sich dabei vor einem Restaurant in der Wildeshauser Straße auf und schleuderte das Tier mehrfach auf die Fahrbahn. Nachdem er das Kaninchen auch noch getreten hatte, verstaute er es in einem Rucksack und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung des Kreisverkehrs in der Ortsmitte. Weil er einen stark alkoholisierten Eindruck machte, folgten ihm die Zeugen in einem Auto und sicherten den Schlangenlinien fahrenden Mann mit eingeschaltetem Warnblinklicht ab. Auf der Vechtaer Straße stürzte der Radfahrer mehrmals, ehe er im Bereich des Ortmoorwegs von der Polizei gestoppt wurde. Der 42-jährige Mann aus Emstek war aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholisierung nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Das verängstigte Kaninchen wurde in Obhut genommen.

