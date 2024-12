POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherungsschutz

Delmenhorst (ots) - Harpstedt: Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit von Freitag den 29.11.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, den 30.11.2024, 14:50 Uhr ist es in Harpstedt in der Verdener Straße zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter zerstörten eine Scheibe und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Mehrere Räume wurden durchsucht. Genaue Angaben zum Diebesgut ...

mehr