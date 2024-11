Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines hochwertigen Motorrads in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Eine unbekannte Person verschafft sich im Zeitraum 29.11.2024, 15:00 Uhr bis zum 30.11.2024, 09:30 Uhr Zutritt zu einem Gewerbegrundstück am Westerburger Weg in Wardenburg. Zunächst wird ein Bewegungsmelder und eine Überwachungskamera entfernt. Anschließend wird die Umzäunung eines Dachunterstandes, welche mit einem Vorhängeschloss gesichert wurde, gewaltsam geöffnet. Durch die unbekannte Person wird eine dort abgestellte und mit einem Lenkradschloss gesicherte Harley Davidson entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 15.000EUR geschätzt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

