POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Lemwerder +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Hatten hat am Freitag, 29. November 2024, 07:40 Uhr, eine Frau schwere Verletzungen erlitten. Die 64-jährige Frau aus dem Ammerland wollte mit einem Kleinwagen an der Anschlussstelle Sandkrug auf die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven auffahren. Beim Durchfahren der dortigen Rechtskurve geriet sie mit ...

