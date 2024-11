Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Hatten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Hatten hat am Freitag, 29. November 2024, 07:40 Uhr, eine Frau schwere Verletzungen erlitten.

Die 64-jährige Frau aus dem Ammerland wollte mit einem Kleinwagen an der Anschlussstelle Sandkrug auf die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven auffahren. Beim Durchfahren der dortigen Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links vom Beschleunigungsstreifen ab. Auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn kollidierte sie mit dem Mercedes eines 62-Jährigen aus dem Westerwald. Nach dieser Kollision kam sie mit ihrem nicht mehr fahrbereiten Kleinwagen in der Mitte der Fahrbahn zum Stillstand. Auch der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und blockierte den linken Fahrstreifen.

Während der 62-Jährige leichte Verletzungen erlitt, galt die Frau als schwer verletzt. Sie wurde nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Schäden wurden auf eine Höhe von mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Nach dem Unfall musste die Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau, der bis zur Rastanlage Huntetal zurückreichte. Um 09:00 Uhr konnte zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die komplette Aufhebung der Sperrung war erst nach der Reinigung der Fahrbahn gegen 10:15 Uhr möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell