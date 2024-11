Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der B212 in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth wurden am Donnerstag, 28. November 2024, gegen 21:30 Uhr, zwei Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Eine 52-jährige Frau aus Brake befuhr mit einem Hyundai die Landesstraße aus Richtung Huntebrück kommend und bog von hier auf die B212 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 46-Jährigen aus Brake, der die Bundesstraße in Richtung Berne befuhr. Er kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Hyundai.

Sowohl die 52-Jährige als auch der Mann aus Brake wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ihre Verletzungen galten als leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von ungefähr 28.000 Euro. An der Unfallstelle kam es bis ungefähr 23:00 Uhr zu Behinderungen. Bei den Absperrmaßnahmen unterstützten 23 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elsfleth.

