POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kabeldiebe auf frischer Tat ertappt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Stuhr ist am Mittwoch, 27. November 2024, 18:20 Uhr, eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 29-Jährige aus dem Kreis Wittmund war mit einem VW zunächst auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und wechselte im Dreieck Stuhr auf die Autobahn 28. In Höhe der Anschlussstelle Groß ...

