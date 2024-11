Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Person ist am Freitag, den 29.11.2024, in einen Bungalow in der Dittmarstraße in Wildeshausen eingebrochen. Zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr verschaffte sich die unbekannte Person durch das Einwerfen einer Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes Zugang zum Bungalow. Bei der Absuche nach Diebesgut kann durch die unbekannte Person Schmuck aufgefunden und entwendet werden. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell