POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Butjadingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 28.11.2024 gegen 13.00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Rudolf-Kinau-Straße in Burhave. In Höhe der Hausnummer 4 fuhr der Fahrer mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Transporter vorbei, kam von der Fahrbahn ab und wühlte ca. zehn Meter Grünfläche der Nebenanlagen auf. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen.

