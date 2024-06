Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall auf der B 82 zwischen Goslar und Langelsheim mit zwei leichtverletzten Personen

Goslar (ots)

Am Mittwoch kam es um 16:35 Uhr auf der B 82 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 31jähriger Einbecker befuhr mit seinem Tesla die B82 von Goslar kommend in Richtung Seesen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Volvo eines 71jährigen Autofahrers aus Hessisch Oldendorf. Beide Autofahrer werden leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 50000 Euro. Gegen den Einbecker wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell